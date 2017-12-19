США официально обвинили Северную Корею в распространении вируса WannaCry

Такое заявление сделал помощник президента Америки по вопросам безопасности Томас Боссерт.

Вашингтон. США. Америка выдвинула КНДР официальные обвинения в распространении вируса WannaCry. Такое заявление сделал помощник президента по вопросам безопасности Томас Боссерт.

Как пишет Интерфакс, документ с обвинениями был опубликован на страницах издания Wall Street Journal. В нем Боссерт ссылается на выводы британских спецслужб и Microsoft, которые предполагают, что за хакерскими атаками стоит Северная Корея.

«После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею» - говорится в сообщении.

Кроме того, Томас Боссерт подчеркнул, что Дональд Трамп примет все необходимые меры для того, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности, а также будет добиваться введения новых санкций против Пхеньяна.

Напомним, различные организации и ведомства подверглись атаке вируса WannaCry в мае 2017 года. Тогда хакеры атаковали компьютерные сети в 150-и странах мира, в том числе и России. Позднее эксперты пришли к мнению, что вирус-вымогатель создали северокорейские киберпреступники из группировки Lazarus.