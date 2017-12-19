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      США официально обвинили Северную Корею в распространении вируса WannaCry

      09:05, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #США\n#КНДР\n#хакеры\n#вирус\n#обвинение\n#компьютеры
      Фото: pixabay.com
      237
      0

      Такое заявление сделал помощник президента Америки по вопросам безопасности Томас Боссерт.

      Вашингтон. США. Америка выдвинула КНДР официальные обвинения в распространении вируса WannaCry. Такое заявление сделал помощник президента по вопросам безопасности Томас Боссерт.  

      Как пишет Интерфакс, документ с обвинениями был опубликован на страницах издания Wall Street Journal. В нем Боссерт ссылается на выводы британских спецслужб и Microsoft, которые предполагают, что за хакерскими атаками стоит Северная Корея.  

      «После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею» - говорится в сообщении.  

      Кроме того, Томас Боссерт подчеркнул, что Дональд Трамп примет все необходимые меры для того, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности, а также будет добиваться введения новых санкций против Пхеньяна.  

      Напомним, различные организации и ведомства подверглись атаке вируса WannaCry в мае 2017 года. Тогда хакеры атаковали компьютерные сети в 150-и странах мира, в том числе и России. Позднее эксперты пришли к мнению, что вирус-вымогатель создали северокорейские киберпреступники из группировки Lazarus. 

      09:05, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #США\n#КНДР\n#хакеры\n#вирус\n#обвинение\n#компьютеры

       

       

       

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