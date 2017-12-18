Шторм «Кай-Так» обрушился на Филиппины: погибло около 30 человек

По предварительным данным, пропавшими без вести числятся 23 человека.

Манила. Филиппины. Тропический шторм «Кай-Так» обрушился на побережье Филиппин. По предварительным данным, погибло около 30 человек.

Как пишет Интерфакс, агентство Associated Press сообщило, что в результате шторма погибли, приблизительно, 34 человека. Однако местные власти говорят о 26 погибших. Помимо них, пропавшими без вести числятся 23 человека. Предположительно, некоторые из них могли оказаться под селевыми потоками.

Отмечается, что шторм «Кай-Так» оказался у побережья Филиппин в минувшие выходные. В связи с этим спасательные службы эвакуировали почти 90 тысяч человек. Многие туристы, приехавшие на рождественские праздники, были вынуждены остаться в безопасных районах страны.