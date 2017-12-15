В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали бывшего полицейского

Его подозревают в причастности к организации преступления.

Анкара. Турция. В турецкой столице арестован бывший полицейский Рамазан Юджель. Как пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости», его подозревают в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова.

По информации СМИ, обвинения против Юджеля выдвинула прокуратура Анкары, после чего суд принял решение о его аресте.

Отмечается, что подозреваемый был уволен из числа сотрудников из-за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Напомним, российский посол Андрей Карлов погиб в результате нападения во время выступления в одной из художественных галерей Анкары. Вооруженный человек ранил дипломата в спину, после чего был ликвидирован сотрудниками полиции. МИД России в свою очередь назвало произошедшее терактом. Всего во время расследования убийства Карлова было арестовано более 13 человек.