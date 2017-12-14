В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находилось 25 человек

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы.

Фон-дю-Лак. Канада. В канадской провинции Саскачеван потерпел крушение самолет авиакомпании West Wind Aviation. Как пишет РБК, на борту лайнера находились 25 человек: 22 пассажира и три члена экипажа.

По информации СМИ, воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. Спасательные службы обнаружили самолет в одном километре от взлетно-посадочной полосы. Как сообщил журналистам представитель авиакомпании, лайнер должен был прибыть в город Стони Рапидс.

По предварительным данным, в результате крушения пострадали несколько человек. Жертв среди пассажиров и членов экипажа самолета не обнаружено. На месте происшествия находятся спасатели и врачи.

Отмечается, что рухнувшее судно было двухмоторным турбовинтовым самолетом, который использовался для среднемагистральных полетов. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, однако причины падения лайнера пока не сообщаются.