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      В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находилось 25 человек

      09:13, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:13, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      279
      0
      #люди\n#авиаперелёты\n#Канада\n#происшествие\n#крушение самолета
      Фото: pixabay.com
      279
      0

      В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы.

      Фон-дю-Лак. Канада. В канадской провинции Саскачеван потерпел крушение самолет авиакомпании West Wind Aviation. Как пишет РБК, на борту лайнера находились 25 человек: 22 пассажира и три члена экипажа.  

      По информации СМИ, воздушное судно рухнуло вскоре после взлета. Спасательные службы обнаружили  самолет в одном километре от взлетно-посадочной полосы. Как сообщил журналистам представитель авиакомпании, лайнер должен был прибыть в город Стони Рапидс.  

      По предварительным данным, в результате крушения пострадали несколько человек. Жертв среди пассажиров и членов экипажа самолета не обнаружено. На месте происшествия находятся спасатели и врачи.  

      Отмечается, что рухнувшее судно было двухмоторным турбовинтовым самолетом, который использовался для среднемагистральных полетов. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, однако причины падения лайнера пока не сообщаются. 

      09:13, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      279
      0
      #люди\n#авиаперелёты\n#Канада\n#происшествие\n#крушение самолета

       

       

       

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