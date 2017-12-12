В Австрии 21 человек пострадал в результате взрыва газопровода

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности.

Баумгартен. Австрия. В австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх произошел взрыв газопровода. Как пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости», в результате инцидента пострадал 21 человек.

По информации СМИ, «голубое топливо» сдетонировало на газораспределительной станции «Баумгартен», через которую осуществлялись поставки российского газа в европейские страны. Местная полиция, комментируя ситуацию, сообщила, что в результате взрыва погиб один человек. Российские специалисты, работающие на объекте, не пострадали.

По предварительным данным, пишет Интерфакс, взрыв произошел из-за технической неисправности. Саму станцию, согласно стандартным правилам техники безопасности, временно закроют.

Кроме того, в Италии из-за аварии на газопроводе ввели режим чрезвычайного положения. Как пишет РТ, министерство экономического развития страны приняло такое решение, так как из-за произошедшего прерваны поставки российского топлива.

В настоящее время всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия находятся спасательные службы.