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      В Канаде 42 человека отравились угарным газом

      09:28, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:28, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      175
      0
      #газ\n#люди\n#Канада\n#отравление\n#происшествие\n#пострадавшие.
      Фото: pixabay.com
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      В настоящее время всех пострадавших экстренно госпитализировали.

      Дельта. Канада. В провинции Британская Колумбия 42 человека экстренно госпитализировали из-за отравления угарным газом. Как пишет РТ, инцидент произошел в тепличном комплексе Windset Farms, поставляющем томаты, огурцы и перец.  

      По информации СМИ, предположительно, угарный газ образовался в теплицах из-за неисправности двигателя моющей машины, которую используют для уборки помещений.  

      В настоящее время всех пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, десять из них находятся в критическом состоянии. Состояние остальных оценивается как стабильное.

      09:28, 11 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      175
      0
      #газ\n#люди\n#Канада\n#отравление\n#происшествие\n#пострадавшие.

       

       

       

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