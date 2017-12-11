В Канаде 42 человека отравились угарным газом

В настоящее время всех пострадавших экстренно госпитализировали.

Дельта. Канада. В провинции Британская Колумбия 42 человека экстренно госпитализировали из-за отравления угарным газом. Как пишет РТ, инцидент произошел в тепличном комплексе Windset Farms, поставляющем томаты, огурцы и перец.

По информации СМИ, предположительно, угарный газ образовался в теплицах из-за неисправности двигателя моющей машины, которую используют для уборки помещений.

В настоящее время всех пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, десять из них находятся в критическом состоянии. Состояние остальных оценивается как стабильное.