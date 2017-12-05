В Йемене повстанцы захватили в плен более 40 журналистов

В числе пленников оказался внештатный корреспондент российского агентства Sputnik.

Сана. Йемен. В йеменской столице в здании телеканала Yemen Today повстанцы захватили в плен 41 журналиста. В числе захваченных находится внештатный корреспондент российского агентства Sputnik.

Как пишут РИА «Новости», журналист пропал сутки назад, и перестал выходить на связь с редакцией. Во время его поисков стало известно, что он находится в здании телецентра в Сане, захваченном повстанцами в минувшую субботу.

Кроме того, стало известно, что в плен попали более сорока человек. Два независимых источника, близких к ситуации, предоставили агентству список захваченных журналистов, находящихся в офисе телеканала Yemen Today, однако не уточнили, кто именно составил документ.

Отмечается, что действия повстанцев связаны с обострением политического конфликта в Йемене и гибели бывшего лидера страны Али Абдаллы Салеха.

В настоящее время в пресс-службе агенства Sputnik заявили, что сотрудники делают все возможное для выяснения судьбы своего внештатного корреспондента.