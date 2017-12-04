В Тунисе перевернулся туристический автобус: пострадали 56 человек

Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Беджа. Тунис. На северо-западе Туниса перевернулся туристический автобус. Как пишет РГ, в результате аварии пострадали 56 человек.

По информации СМИ, автобус ехал на экскурсию из района Амдум в Айн Драхм. Предположительно, водитель не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги, а затем упало с 60-метрового обрыва.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед обязал глав министерств оперативно доставить всех пострадавших в больницы и предоставить им все необходимое для лечения.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. По мнению врачей, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о том, туристы из каких стран находились в автобусе, пока неизвестна.