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      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      13:40, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:40, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #туристы\n#Таиланд\n#слоны\n#экскурсия\n#нападение
      Фото: pixabay.com
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      В результате инцидента один из российских путешественников был госпитализирован.

      Бангкок. Таиланд. На острове Ко Чанг в Таиланде слон напал на немецкого туриста. Как пишут РИА «Новости», инцидент произошел после экскурсии в «слоновьей деревне».  

      По информации агентства, в результате нападения молодой человек из Германии погиб. Помимо него пострадали двое россиян. В интервью они сообщили, что трагедия произошла вечером в четверг, 30 ноября. Группа туристов возвращалась с экскурсии, когда один из слонов взбесился и напал на путешественника, который его фотографировал.  

      «Второй слон, на котором сидели мы, сильно испугался и начал брыкаться и вставать на задние ноги, а потом побежал. Проводник, который уже с него слез, крикнул нам, чтобы мы немедленно спрыгнули» - уточнила Татьяна, одна из пострадавших.  

      В результате этого ее супруг Игорь упал на спину и был госпитализирован с сильными ушибами и подозрением на переломы ребер. В больнице ему оказали всю необходимую помощь и назначили дополнительное обследование.  

      Кроме того, россиянка отметила, что, по ее мнению, в произошедшем виноваты владельцы деревни и проводники слонов, которые жестоко обращаются с животными. 

      13:40, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      104
      0
      #туристы\n#Таиланд\n#слоны\n#экскурсия\n#нападение

       

       

       

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