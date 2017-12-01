В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

В результате инцидента один из российских путешественников был госпитализирован.

Бангкок. Таиланд. На острове Ко Чанг в Таиланде слон напал на немецкого туриста. Как пишут РИА «Новости», инцидент произошел после экскурсии в «слоновьей деревне».

По информации агентства, в результате нападения молодой человек из Германии погиб. Помимо него пострадали двое россиян. В интервью они сообщили, что трагедия произошла вечером в четверг, 30 ноября. Группа туристов возвращалась с экскурсии, когда один из слонов взбесился и напал на путешественника, который его фотографировал.

«Второй слон, на котором сидели мы, сильно испугался и начал брыкаться и вставать на задние ноги, а потом побежал. Проводник, который уже с него слез, крикнул нам, чтобы мы немедленно спрыгнули» - уточнила Татьяна, одна из пострадавших.

В результате этого ее супруг Игорь упал на спину и был госпитализирован с сильными ушибами и подозрением на переломы ребер. В больнице ему оказали всю необходимую помощь и назначили дополнительное обследование.

Кроме того, россиянка отметила, что, по ее мнению, в произошедшем виноваты владельцы деревни и проводники слонов, которые жестоко обращаются с животными.