Россиянин Роман Селезнев проведет в американской тюрьме 14 лет за кибермошенничество

Согласно данным Минюста США, он участвовал в краже 59 млн долларов.

Вашингтон. США. Американский суд дополнительно приговорил россиянина Романа Селезнева, осужденного на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество, к 14 годам лишения свободы. Как пишет Интерфакс, новый срок не добавится к старому, и отбывать наказание он будет параллельно.

По данным американского Минюста, повторно Селезнева осудили за участие в кражах 59 млн долларов. «Российский киберпреступник был приговорен за свою роль в кибермошенничестве на сумму в размере 50 млн долларов и банковском мошенничестве на 9 млн долларов с помощью хакерских схем» - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Роман Селезнев был задержан на Мальдивских островах в 2014 году и передан правоохранительным органам США. Во время задержания полиция обнаружила у него украденные номера 1,7 млн банковских карт, а сумма украденных им денег составила около 170 млн долларов. В апреле 2017 года суд штата Вашингтон приговорил его к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество. При этом сам россиянин свою вину полностью признал и написал 11-страничное письмо, в котором заявил о своем раскаянии.