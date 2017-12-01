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      Россиянин Роман Селезнев проведет в американской тюрьме 14 лет за кибермошенничество

      11:59, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:59, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      191
      0
      #США\n#преступления\n#мошенничество\n#наказание\n#деньги\n#суд
      Фото: pixabay.com
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      0

      Согласно данным Минюста США, он участвовал в краже 59 млн долларов.

      Вашингтон. США. Американский суд дополнительно приговорил россиянина Романа Селезнева, осужденного на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество,  к 14 годам лишения свободы. Как пишет Интерфакс, новый срок не добавится к старому, и отбывать  наказание он будет параллельно.  

      По данным американского Минюста, повторно Селезнева осудили за участие в кражах 59 млн долларов.  «Российский киберпреступник был приговорен за свою роль в кибермошенничестве на сумму в размере 50 млн долларов и банковском мошенничестве на 9 млн долларов с помощью хакерских схем» - говорится в сообщении ведомства.  

      Напомним, Роман Селезнев был задержан на Мальдивских островах в 2014 году и передан правоохранительным органам США. Во время задержания полиция обнаружила у него украденные номера 1,7 млн банковских карт, а сумма украденных им денег составила около 170 млн долларов. В апреле 2017 года суд штата Вашингтон приговорил его к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество. При этом сам россиянин свою вину полностью признал и написал 11-страничное письмо, в котором заявил о своем раскаянии. 

      11:59, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      191
      0
      #США\n#преступления\n#мошенничество\n#наказание\n#деньги\n#суд

       

       

       

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