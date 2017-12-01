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      ВМС Аргентины прекратило операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

      09:05, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      283
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение
      Фото: perfil.com
      283
      0

      Об этом решении сообщил представитель ведомства Энрике Бальби.

      Ушуайя. Аргентина. Военно-морские силы Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению экипажа подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель ведомства Энрике Бальби.  

      Как пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости», военные считают, что члены экипажа подлодки, скорее всего, погибли.  «Более чем в два раза мы превысили число дней, определенных для возможности спасения экипажа. Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти лодку не удалось. Спасенных не будет», - заявил Бальби.  

      Он также отметил, что, несмотря на такое решение, ведомство продолжит поиски пропавшей субмарины. Пока в порт города Комодоро-Ривадавия временно вернутся три судна, задействованных в поисково-спасательной операции. Позже поиск подлодки будет продолжен с привлечением трех новых кораблей.  

      Напомним, ранее стало известно, что в Аргентину на поиски пропавшей подлодки «Сан-Хуан» прибудет российское исследовательское судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами на борту. Ожидается, что корабль появится в зоне поисковой операции 5 декабря. 

      09:05, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      283
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение

       

       

       

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