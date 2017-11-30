Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

Погибли по разным данным от одного до двух человек, пострадали семеро.



Никополь. Украина. Взрыв прогремел в четверг, 30 ноября, в зале Никопольского суда Днепропетровской области Украины. В этом момент там слушалось дело об убийстве, сообщает Лента.ру

Сообщается, что отец потерпевшего по делу взорвал 2 гранаты. В результате осколочные ранения получили семеро: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, работник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу, рассказали в пресс-службе Нацполиции региона. Инициатор взрыва погиб.

По другим данным, которые приводит на своей странице в Facebook пресс-служба Совета судей Украины, в результате взрыва скончались два человека.