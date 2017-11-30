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      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      17:35, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:35, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #Украина\n#взрыв\n#суд\n#гибель людей\n#граната
      Фото: pixabay.com
      241
      0

      Погибли по разным данным от одного до двух человек, пострадали семеро.  

      Никополь. Украина. Взрыв прогремел в четверг, 30 ноября, в зале Никопольского суда Днепропетровской области Украины. В этом момент там слушалось дело об убийстве, сообщает Лента.ру.
      Сообщается, что отец потерпевшего по делу взорвал 2 гранаты. В результате осколочные ранения получили семеро: трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, работник суда и одно гражданское лицо. Всех пострадавших доставили в больницу, рассказали в пресс-службе Нацполиции региона. Инициатор взрыва погиб. 
      По другим данным, которые приводит на своей странице в Facebook пресс-служба Совета судей Украины, в результате взрыва скончались два человека. 
      17:35, 30 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      241
      0
      #Украина\n#взрыв\n#суд\n#гибель людей\n#граната

       

       

       

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