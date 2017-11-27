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      В Китае цирковой тигр сбежал из клетки и напал на двух человек

      11:00, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #Китай\n#люди\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавшие.\n#тигры
      Фото: pixabay.com
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      В результате инцидента пострадали взрослый и ребенок.

      Тайюань. Китай. В южной китайской провинции Шаньси во время уличного представления сбежал из клетки цирковой тигр. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, хищник напал на двух человек. 

      По рассказам очевидцев, во время представления что-то разозлило зверя, и он выбрался из клетки, которую окружала толпа людей.  После побега тигр ранил двоих – взрослого и ребенка. 

      Отмечается, что позже сотрудникам цирка удалось вернуть хищника обратно в клетку. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. 

      11:00, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      90
      0
      #Китай\n#люди\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавшие.\n#тигры

       

       

       

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