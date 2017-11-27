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      ВМС Аргентины: подлодка «Сан-Хуан» могла пропасть из-за взрыва водорода

      09:05, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      187
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение
      Фото: perfil.com
      187
      0

      Ведомство не теряет надежды найти  экипаж субмарины живым.

      Ушуайя. Аргентина. Военно-морские силы Аргентины официально заявили, что подлодка «Сан-Хуан» могла пропасть с радаров из-за взрыва на ее борту. Об этом СМИ сообщил официальный представитель ведомства Энрике Бальби. 

      Как пишут Известия.ру, предположительно, взрыв на субмарине мог произойти из-за высокой концентрации водорода. 

      Отмечается, что ВМС  Аргентины не рассматривает версию того, что «Сан-Хуан» мог быть уничтожен взрывом торпед.  По словам главы ведомства Оскара Агуада, на борту подлодки не было оружия. 

      Кроме того, ведомство не теряет надежды найти подводников живыми. В ВМС считают, что экипаж подлодки мог выжить в довольно экстремальных условиях. «Поиски пока что продолжаются, и пока у нас нет фактов гибели экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», мы не должны считать их мёртвыми», - подчеркнул Энрике Бальби. 

      Напомним, ранее стало известно, что в Аргентину для помощи в поисках пропавшей субмарины прибыл российский самолет Ан-124 «Руслан». На его борту прилетели специалисты-подводники и необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс». 

      09:05, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      187
      0
      #Аргентина\n#море\n#поиск\n#военные\n#происшествие\n#спасение

       

       

       

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