ВМС Аргентины: подлодка «Сан-Хуан» могла пропасть из-за взрыва водорода

Ведомство не теряет надежды найти экипаж субмарины живым.

Ушуайя. Аргентина. Военно-морские силы Аргентины официально заявили, что подлодка «Сан-Хуан» могла пропасть с радаров из-за взрыва на ее борту. Об этом СМИ сообщил официальный представитель ведомства Энрике Бальби.

Как пишут Известия.ру, предположительно, взрыв на субмарине мог произойти из-за высокой концентрации водорода.

Отмечается, что ВМС Аргентины не рассматривает версию того, что «Сан-Хуан» мог быть уничтожен взрывом торпед. По словам главы ведомства Оскара Агуада, на борту подлодки не было оружия.

Кроме того, ведомство не теряет надежды найти подводников живыми. В ВМС считают, что экипаж подлодки мог выжить в довольно экстремальных условиях. «Поиски пока что продолжаются, и пока у нас нет фактов гибели экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», мы не должны считать их мёртвыми», - подчеркнул Энрике Бальби.

Напомним, ранее стало известно, что в Аргентину для помощи в поисках пропавшей субмарины прибыл российский самолет Ан-124 «Руслан». На его борту прилетели специалисты-подводники и необитаемый подводный аппарат «Пантера плюс».