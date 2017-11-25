В Лондоне в результате массовой паники в метро пострадали 16 человек

Девять из них госпитализированы.

Лондон. Великобритания. В метро британской столицы в результате массовой паники и давки пострадали 16 человек. Как пишет Интерфакс, инцидент произошел на станции Oxford Circus.

По информации СМИ, причиной инцидента стала драка двух мужчин. Предположительно, между ними завязалась потасовка, а затем послышались выстрелы, которые и вызвали панику среди пассажиров.

В настоящее время из шестнадцати пострадавших госпитализированы девять человек. Многие из них получили легкие травмы, а один доставлен в больницу с серьезным переломом ног. Местная полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.