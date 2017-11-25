  • $ 58.53 ↑
  • € 69.33 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Лондоне в результате массовой паники в метро пострадали 16 человек

      17:20, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:20, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      151
      0
      #метро\n#люди\n#Лондон\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      151
      0

      Девять из них госпитализированы.

      Лондон. Великобритания. В метро британской столицы в результате массовой паники и давки пострадали 16 человек. Как пишет Интерфакс, инцидент произошел на станции Oxford Circus. 

      По информации СМИ, причиной инцидента стала драка двух мужчин. Предположительно, между ними завязалась потасовка, а затем послышались выстрелы, которые и вызвали панику среди пассажиров. 

      В настоящее время из шестнадцати  пострадавших госпитализированы девять человек.  Многие из них получили легкие травмы, а один доставлен в больницу с серьезным переломом ног. Местная полиция  проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. 

      17:20, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      151
      0
      #метро\n#люди\n#Лондон\n#происшествие\n#пострадавшие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      12345

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      9183
      19:04, 24 ноября, 2017

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      8194
      09:31, 19 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7151
      09:48, 21 ноября, 2017

      Суд обязал жителя Удмуртии убрать двухметровый забор на берегу Камы

      4363
      15:18, 19 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      1717

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      997
      10:46, 19 ноября, 2017

      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      912
      15:33, 20 ноября, 2017

      В России могут упростить процесс раздела имущества при разводе

      790
      10:10, 20 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      762
      11:00, 23 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      09:52, 19 ноября, 2017
      1042

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      970
      18:51, 23 ноября, 2017

      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      838
      12:26, 22 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      826
      19:17, 21 ноября, 2017

      Пользователи Facebook больше не могут удалять свои посты

      703
      09:05, 20 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      24 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: обращение спасателя к Бречалову и план социально-экономического развития

      23 ноября, 2017

      Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК»

      23 ноября, 2017