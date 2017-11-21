  • $ 59.27 ↓
  • € 69.67 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Марию Шарапову заподозрили в причастности к обману индийских дольщиков

      17:30, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:30, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      190
      0
      #спорт\n#строительство\n#обманутые дольщики\n#Шарапова\n#Индия\n#теннис
      Фото: facebook.com/sharapova
      190
      0

      Теннисистка рекламировала жилой комплекс, который так и не построили.  

      Гургаон. Индия. Теннисистка Мария Шарапова стала участницей процесса по делу о строительной афере в Индии. Спортсменку могут объявить соучастницей обмана дольщиков, доверивших свои сбережения компании Homestead, пишет Лента.ру со ссылкой на Times of India. 

      Сообщается, что Мария Шарапова участвовала в рекламных акциях данной компании. В связи с этим ее обвинили в сговоре с мошенниками. Слушание по делу пройдет 23 ноября. 

      Компания Homestead обещала возвести в городе Гургаон 44-этажный жилой дом, а рядом с ним - школу балета и теннисную академию. Строительство должно было начаться в 2016 году. Свои деньги в проект вложили около 1,5 тысячи индийцев. Однако дольщиков обманули. 

      Добавим, на днях стало известно, что Мария Шарапова перекрасилась из блондинки в брюнетку. Поводом для такой информации стало фото, которое спортсменка разместила в своем Instagram. Однако, судя по позднейшим снимкам, появившимся в соцсетях, речь могла идти всего лишь о примерке парика.

      17:30, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      190
      0
      #спорт\n#строительство\n#обманутые дольщики\n#Шарапова\n#Индия\n#теннис

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      12195

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7201
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6191
      18:41, 16 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      6163
      12:39, 14 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5417
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4047

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1838
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1074
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      917
      13:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      916
      09:21, 18 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1644

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1272
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1037
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      818
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      675
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017