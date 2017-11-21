Марию Шарапову заподозрили в причастности к обману индийских дольщиков

Теннисистка рекламировала жилой комплекс, который так и не построили.

Гургаон. Индия. Теннисистка Мария Шарапова стала участницей процесса по делу о строительной афере в Индии. Спортсменку могут объявить соучастницей обмана дольщиков, доверивших свои сбережения компании Homestead, пишет Лента.ру со ссылкой на Times of India.

Сообщается, что Мария Шарапова участвовала в рекламных акциях данной компании. В связи с этим ее обвинили в сговоре с мошенниками. Слушание по делу пройдет 23 ноября.

Компания Homestead обещала возвести в городе Гургаон 44-этажный жилой дом, а рядом с ним - школу балета и теннисную академию. Строительство должно было начаться в 2016 году. Свои деньги в проект вложили около 1,5 тысячи индийцев. Однако дольщиков обманули.

Добавим, на днях стало известно, что Мария Шарапова перекрасилась из блондинки в брюнетку. Поводом для такой информации стало фото, которое спортсменка разместила в своем Instagram. Однако, судя по позднейшим снимкам, появившимся в соцсетях, речь могла идти всего лишь о примерке парика.