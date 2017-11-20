  • $ 59.63 ↓
  • € 70.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      15 человек пострадали в результате обрушения аттракциона в Таиланде

      13:30, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:30, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #люди\n#Таиланд\n#аттракционы\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      216
      0

      По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности гидравлической системы карусели.

      Бангкок. Таиланд. В южном пригороде таиландской столицы 15 человек пострадали из-за обрушения аттракциона. Как пишет РБК, после запуска карусели на землю рухнули две тележки с пассажирами, а его конструкция резко остановилась и накренилась. 

      По информации СМИ, инцидент произошел 19 ноября в 21:00 по местному времени (01:00 мск). Отмечается, что аттракцион выполнен в виде гигантского осьминога и вмещает в себя около 40 человек. 

      В результате аварии пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона. По предварительной информации, карусель рухнула из-за неисправности гидравлической системы.  ThaiPBS English on Twitter

      13:30, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #люди\n#Таиланд\n#аттракционы\n#происшествие\n#пострадавшие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      11257

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      6639
      09:31, 19 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5798
      12:39, 14 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      5697
      18:41, 16 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      4814
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      3271

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1807
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1063
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      891
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      836
      19:24, 16 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1474

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1228
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      944
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      714
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      653
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017