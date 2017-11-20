15 человек пострадали в результате обрушения аттракциона в Таиланде

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности гидравлической системы карусели.

Бангкок. Таиланд. В южном пригороде таиландской столицы 15 человек пострадали из-за обрушения аттракциона. Как пишет РБК, после запуска карусели на землю рухнули две тележки с пассажирами, а его конструкция резко остановилась и накренилась.

По информации СМИ, инцидент произошел 19 ноября в 21:00 по местному времени (01:00 мск). Отмечается, что аттракцион выполнен в виде гигантского осьминога и вмещает в себя около 40 человек.

В результате аварии пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона. По предварительной информации, карусель рухнула из-за неисправности гидравлической системы. ThaiPBS English on Twitter