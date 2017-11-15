Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

Взрывное устройство было найдено во время проверки одного из складов.

Ганновер. Германия. Международный аэропорт административного центра Нижней Саксонии закрыли после обнаружения бомбы. На подозрительный предмет обратили внимание сотрудники службы безопасности воздушной гавани.

Как пишут Известия.ру, коробка со взрывчатыми веществами находилась на складе службы доставки UPS. Ее обнаружили во время плановой проверки терминала.

В настоящее время из здания аэропорта эвакуировали сотрудников и пассажиров. Все рейсы, направлявшиеся в Ганновер, перенаправили в другие города. Кинологи с собаками проверяют все помещения воздушной гавани.