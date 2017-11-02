В штате Колорадо неизвестный застрелил трех человек у супермаркета

Двое мужчин погибли на месте, женщина скончалась в больнице.

Торнтон. США. Трое американцев были убиты в результате стрельбы, которую устроил злоумышленник у супермаркета Walmart в городе Торнтон, штат Колорадо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежную прессу.

По данным издания, в полицию о стрельбе сообщили в ночь на четверг, 2 ноября по московскому времени (в Колорадо это вечер среды). На месте происшествия погибли двое мужчин. Также была ранена женщина, впоследствии она скончалась в больнице.

Личность стрелка до сих пор не установлена, он не задержан. Полиция опрашивает свидетелей, чтобы составить фоторобот преступника.

Напомним, во вторник, 31 октября, в Нью-Йорке выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов устроил теракт. Управляя пикапом, злоумышленник насмерть раздавил 8 человек и ранил 11.