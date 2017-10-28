Девятерых членов экипажа атомной подлодки в Великобритании уволили после секс-скандала

Следы наркотика обнаружили в крови военнослужащих.

Великобритания. Девятерых членов экипажа атомной подлодки Vigilant ВМС страны в Великобритании уволили после секс-скандала. Как пишет Life, военнослужащих обвинили в употреблении кокаина и вызове проститутки.

Следы наркотика обнаружили в крови членов экипажа. Кроме того, стало известно, что один из матросов занимался сексом с проституткой в бассейне во время вечеринки.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с указанной субмариной. Ранее командир подлодки и его заместитель покинули ряды вооружённых сил из-за неуставных отношений с женщинами-офицерами.