В Таиланде ограбили и ранили россиянку

В настоящее время женщина находится в больнице.

Банконг. Таиланд. Россиянка стала жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет. Как пишет телеканал МИР 24, в результате инцидента 52-летняя женщина госпитализирована с пулевыми ранениями.

По информации СМИ, вооруженные грабители ворвались в дом Елены Харенко и дважды выстрелили в нее, похитив небольшой сейф. В результате нападения женщина получила два огнестрельных ранения – пули попали в левую часть тела в районе талии и в икру правой ноги.

Несмотря на это, она смогла выбраться из дома и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. На данный момент пострадавшая находится в больнице, где ей проводят операцию.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. В доме, где произошло нападение, специалисты исследуют найденные гильзы, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения.