В Великобритании более 200 человек пострадали из-за отравления газом

Инцидент произошел на пляже побережья Сассекса.

Брайтон. Великобритания. 233 человека отравились газом, отдыхая на одном из побережий в графстве Сассекс. Как пишет Life.ru, у пострадавших возникли трудности с дыханием.

По информации СМИ, людям оказана медицинская помощь. За состоянием их здоровья следит специально обученный персонал.

По данным местной полиции, пляж, где произошло отравление, оцеплен. В настоящее время химикаты все еще находятся в воздухе, из-за чего спасательные службы призвали жителей закрыть окна и двери в домах.

По словам специалистов, облако газа могло прийти со стороны моря, однако установить точный источник пока не удалось.