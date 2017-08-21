В Китае медведь напал на туриста, решившего покормить его хлебом

Инцидент произошел в сафари-парке «Бадалин».

Пекин. КНР. В сафари-парке «Бадалин», расположенного недалеко от столицы Поднебесной, медведь напал на туриста, решившего покормить его хлебом. Как пишет Life.ru, инцидент произошел из-за того, что молодой китаец пренебрег правилами безопасности.

По информации СМИ, турист по имени Чэнь пытался покормить животное из окна машины. Он немного опустил стекло и высунул хлеб зверю. В этот момент один из медведей подбежал к автомобилю и попытался просунуть морду в окно. Испугавшись, мужчина нажал на кнопку блокировки стекол, однако она не только не сработала, но и включила режим антизащемителя, в результате чего окно открылось полностью, после чего животное схватило туриста за руку. Из-за резкой боли мужчина нажал педаль газа, тем самым отбившись от зверя.

В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники заповедника. Они посоветовали пострадавшему обратиться в больницу, где ему сделают уколы от бешенства и столбняка.