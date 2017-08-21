В Таиланде в аварии с участием россиянина погибли два человека

В настоящее время ему предъявлено обвинение в неосторожной езде.

Натон. Таиланд. На острове Самуй в аварии с участием россиянина погибли два человека. Как пишут Известия.ру, по данным правоохранительных органов погибшие были гражданами Германии.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Мотоцикл, на котором ехали два немца, совершил лобовое столкновение с автомобилем, за рулем которого находился россиянин. Полиция предъявила ему обвинения в неосторожной езде.

Однако сам россиянин, как пишет МИР 24, утверждает, что ехал по своей полосе движения, когда на «встречку» выехал мотоцикл. По его словам, туристы не справились с управлением транспортным средством при обгоне пикапа.

В настоящее время российское посольство проверяет все обстоятельства произошедшего. Согласно местным законам, россиянину грозит лишение свободы сроком до десяти лет либо штраф в размере шести тысяч долларов.