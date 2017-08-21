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      Более 30 человек пострадали в ходе массовых перестрелок в Чикаго

      09:05, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #США\n#полиция\n#люди\n#происшествие\n#нападение
      Фото: twitter.com
      119
      0

      По данным правоохранительных органов, погибли шесть человек.

      Чикаго. США. Шесть человек погибли, более тридцати пострадали в ходе массовых перестрелок в третьем по величине городе Америки. Как пишут Известия.ру со ссылкой на Chicago Tribune, в мегаполисе произошло более 10 нападений с применением огнестрельного оружия. 

      По данным правоохранительных органов, вооруженные столкновения происходят в Чикаго из-за конфликтов в среде организованных банд, в результате которых гибнут обычные люди. 

      Отмечается, что самый крупный случай подобных столкновений произошел в южной части города. Как пишет «НьюИнформ», неизвестный открыл огонь по людям, находившимся у ночного клуба, а затем скрылся с места происшествия. В результате стрельбы погиб один человек.

       

      09:05, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #США\n#полиция\n#люди\n#происшествие\n#нападение

       

       

       

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