Более 30 человек пострадали в ходе массовых перестрелок в Чикаго

По данным правоохранительных органов, погибли шесть человек.

Чикаго. США. Шесть человек погибли, более тридцати пострадали в ходе массовых перестрелок в третьем по величине городе Америки. Как пишут Известия.ру со ссылкой на Chicago Tribune, в мегаполисе произошло более 10 нападений с применением огнестрельного оружия.

По данным правоохранительных органов, вооруженные столкновения происходят в Чикаго из-за конфликтов в среде организованных банд, в результате которых гибнут обычные люди.

Отмечается, что самый крупный случай подобных столкновений произошел в южной части города. Как пишет «НьюИнформ», неизвестный открыл огонь по людям, находившимся у ночного клуба, а затем скрылся с места происшествия. В результате стрельбы погиб один человек.