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      Король Марокко помиловал более 400 обвиненных в терроризме человек

      10:13, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:13, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #терроризм\n#террор\n#террористы\n#Марокко\n#помилование
      Фото: pixabay.com
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      Также помилование получил преступник, приговоренный к смертной казни.

      Марокко. Король Марокко Мохаммед Шестой помиловал 415 человек, обвиненных в терроризме. Помилование также получил преступник, которого ранее приговорили к смертной казни, заменив ему наказание на 30 лет лишения свободы, сообщает "Интерфакс".
      По данным министерства юстиции страны, осужденные официально выразили свою приверженность к неизменным ценностям и национальным институтам, отказались от экстремизма и терроризма и примерно вели себя в тюрьмах.
      Часть помилованных осудили за участие теракте против города Касабланка. Тогда в Марокко погибли 45 человек, в том числе 12 террористов-смертников.

      10:13, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #терроризм\n#террор\n#террористы\n#Марокко\n#помилование

       

       

       

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