Король Марокко помиловал более 400 обвиненных в терроризме человек

Также помилование получил преступник, приговоренный к смертной казни.

Марокко. Король Марокко Мохаммед Шестой помиловал 415 человек, обвиненных в терроризме. Помилование также получил преступник, которого ранее приговорили к смертной казни, заменив ему наказание на 30 лет лишения свободы, сообщает "Интерфакс"

По данным министерства юстиции страны, осужденные официально выразили свою приверженность к неизменным ценностям и национальным институтам, отказались от экстремизма и терроризма и примерно вели себя в тюрьмах.

Часть помилованных осудили за участие теракте против города Касабланка. Тогда в Марокко погибли 45 человек, в том числе 12 террористов-смертников.