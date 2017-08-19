Неизвестный мужчина напал на толпу людей в Финляндии

Правоохранительные органы признали инцидент террактом.

Турку. Финляндия. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на жителей города Турку. В результате нападения погибли два человека, около восьми пострадали, пишут Известия.ру.

Инцидент произошел на рыночной площади города. Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь по злоумышленнику, ранив его в ногу. В настоящее время он задержан. Стражи порядка просят жителей избегать посещения центра Турку.

Отмечается, что правоохранительные органы признали инцидент террактом. Руководитель расследования из центральной криминальной полиции страны сообщила СМИ, что целью атаки были женщины.

На данный момент ситуация в городе находится под контролем. Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Как минимум пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.