На химическом заводе в США произошел масштабный пожар

По неподтверждённым данным, горят площади предприятия Gar Tootelian.

Сакраменто. США. На химическом заводе в пригороде Ридли в американском штате Калифорния произошел крупный пожар. По неподтвержденным данным, огонь вспыхнул на предприятии Gar Tootelian, пишет телеканал НТВ.

По сообщениям местных СМИ, информация о пострадавших и причинах возникновения пожара пока неизвестна. Однако очевидцы публикуют кадры с места происшествия, на которых заснят столб густого черного дыма, который виден на расстоянии нескольких километров.