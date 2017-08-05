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      Пациент психбольницы во Львове взял в заложники 76 человек

      14:56, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      14:56, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      29
      0
      #Украина\n#происшествие
      Фото: кадр из видео
      29
      0

      При освобождении пострадали пятеро полицейских.

      Львов. Украина. Пациент психиатрической больницы Львова взял в заложники 76 человек, вооружившись осколком стекла. Как пишут Вести.ру, 30-летний Дмитрий находился в учреждении на лечении  с 2013 года после убийства отца. Он 72 раза ударил родителя ножом. Врачи поставили ему диагноз «параноидальная шизофрения».

      В начале этого лета, мужчину отпустили домой, однако позже родственники попросили забрать пациента. Вечером 4 августа Дмитрий начал странно себя вести: он заперся в отделении с пациентами, бил мебель и окна. Мужчина порезал осколками стекла от окон около десяти человек.

      Прибывшие правоохранители решили брать отделение штурмом. При этом пострадали пятеро полицейских.

      Патрульні Львова визволили заручників, яких захопив пацієнт у львівській психіатричні лікарні

      14:56, 05 августа, 2017
      Дарья Саушина
      29
      0
      #Украина\n#происшествие

       

       

       

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