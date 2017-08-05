Автобус с пассажирами перевернулся в Турции: четверо погибли

Среди погибших и пострадавших нет граждан России.

Амасья. Турция. Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Турции. Как пишет Лайф, авария произошла утром в субботу, 5 августа, в городе Амасья на севере страны. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё 30 получили травмы разной степени тяжести.

По данным российского посольства в Турции, российские туристы не пострадали в ДТП.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Нуждающиеся в медицинской помощи пассажиры были доставлены в больницы.