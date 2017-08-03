По уточненным данным, при взрыве в Абхазии погибли две петербурженки

Женщины находились в окрестностях взорвавшегося склада боеприпасов.

Приморское. Абхазия. Две жительницы России погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии. Об этом сообщили в МЧС республики, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, погибшие — жительницы Санкт-Петербурга Полякова Елена, 1970 года рождения, и Тимофеева Елена, 1962 года рождения. Они находились на конной прогулке в окрестностях склада, когда там прогремела серия взрывов. Вместе с ними пострадала жительница Подольска, она выжила, но попала в больницу с переломом руки.

Как сообщалось ранее, в минувшую среду, 2 августа, на складах Минобороны Абхазии у села Приморское взорвались боеприпасы. По данным Минздрава республики, пострадало 60 человек, в том числе 27 россиян. В посольстве России уточнили, что 27 туристов из России было госпитализировано, а пострадало 35.