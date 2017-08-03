В Абхазии из-за взрыва пострадали 60 человек, в том числе как минимум 27 россиян

По неустановленной причине сдетонировали боеприпасы на складе Минобороны республики.

Приморское. Абхазия. Серия взрывов прогремела на складах Минобороны Абхазии в среду, 2 августа. По данным Минздрава республики, ранены 60 человек, 27 из них – граждане России. Угрозы жизни пострадавших нет, пишут «Известия».

Посольство России в Абхазии приводит несколько иные цифры. Там говорят о 35 наших соотечественниках, пострадавших в результате инцидента, и о 27 отправленных в больницы.

В настоящее время очаг возгорания ликвидирован, снаряды больше не взрываются. Причины ЧП устанавливают.