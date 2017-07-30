Митингующие требуют, чтобы европейские доноры прекратили оказывать финансовую помощь действующей молдавской власти, так как считают, что она коррумпирована.

Кишинев. В Кишиневе заблокировали движение из-за акции протеста. Как сообщает L!fe, митингующие требуют, чтобы европейские доноры прекратили оказывать финансовую помощь действующей молдавской власти, так как считают, что она коррумпирована.

«Организаторами акции в центре Кишинёва являются сразу несколько партий — «Платформа Достоинство и Правда», «Партия действия и солидарности» и Либерал-демократическая партия.

Стоит заметить, что митинг проходит в мирном ключе, а демонстранты стараются не устраивать столкновений со стражами порядка, которые стянуты к месту проведения акции.