Напавшим на офис страховой компании с бензопилой в Швейцарии оказался бомж

Выяснилось также, что бродяга был клиентом данной организации.

Шаффхаузен. Швейцария. Стало известно имя человека, напавшего с бензопилой на жителей небольшого швейцарского городка. Как пишет со ссылкой на зарубежную прессу Лента.ру, в преступлении подозревают 51-летнего Франца Врузиса.

Это местный бездомный. Последние несколько недель он обитал в лесу в окрестностях города. Знакомые отмечали, что временами мужчина вел себя агрессивно. Сообщается также, что Врузис был клиентом медицинской страховой компании.

Утром 24 июля он ворвался в офис данной организации с бензопилой. По пути злоумышленник нанес ранения пятерым сотрудникам, двое из них находятся в тяжелом состоянии. После этого мужчина скрылся.

Полиция не считает произошедшее терактом и ведет розыск Франца Врузиса.