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      Напавшим на офис страховой компании с бензопилой в Швейцарии оказался бомж

      10:18, 25 июля, 2017
      Новичок
      10:18, 25 июля, 2017
      Новичок
      137
      0
      #полиция\n#преступления\n#Швейцария\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      137
      0

      Выяснилось также, что бродяга был клиентом данной организации.

      Шаффхаузен. Швейцария. Стало известно имя человека, напавшего с бензопилой на жителей небольшого швейцарского городка. Как пишет со ссылкой на зарубежную прессу Лента.ру, в преступлении подозревают 51-летнего Франца Врузиса.  

      Это местный бездомный. Последние несколько недель он обитал в лесу в окрестностях города. Знакомые отмечали, что временами мужчина вел себя агрессивно. Сообщается также, что Врузис был клиентом медицинской страховой компании.  

      Утром 24 июля он ворвался в офис данной организации с бензопилой. По пути злоумышленник нанес ранения пятерым сотрудникам, двое из них находятся в тяжелом состоянии. После этого мужчина скрылся.  

      Полиция не считает произошедшее терактом и ведет розыск Франца Врузиса.

      10:18, 25 июля, 2017
      Новичок
      137
      0
      #полиция\n#преступления\n#Швейцария\n#происшествие

       

       

       

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