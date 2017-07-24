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      В Швейцарии преступник напал на прохожих с бензопилой

      17:21, 24 июля, 2017
      Новичок
      17:21, 24 июля, 2017
      Новичок
      174
      0
      #полиция\n#преступления\n#Швейцария
      Фото: pixabay.com
      174
      0

      Ранены 5 человек, злоумышленника разыскивают.

      Шаффхаузен. Швейцария. Мужчина устроил резню бензопилой на улицах небольшого швейцарского городка. Как пишет «Коммерсантъ», злоумышленник атаковал прохожих в Шаффхаузене.  

      Сообщается о пяти пострадавших. Двое получили серьезные ранения. По тревоге подняты вертолеты спасательной службы, машины скорой помощи и полиция. Центр города оцеплен, человека с бензопилой разыскивают.  

      В полиции уже заявили, что личность нападавшего установлена. Терактом данное преступление там не считают.

      17:21, 24 июля, 2017
      Новичок
      174
      0
      #полиция\n#преступления\n#Швейцария

       

       

       

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