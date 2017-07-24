В Швейцарии преступник напал на прохожих с бензопилой

Ранены 5 человек, злоумышленника разыскивают.

Шаффхаузен. Швейцария. Мужчина устроил резню бензопилой на улицах небольшого швейцарского городка. Как пишет «Коммерсантъ», злоумышленник атаковал прохожих в Шаффхаузене.

Сообщается о пяти пострадавших. Двое получили серьезные ранения. По тревоге подняты вертолеты спасательной службы, машины скорой помощи и полиция. Центр города оцеплен, человека с бензопилой разыскивают.

В полиции уже заявили, что личность нападавшего установлена. Терактом данное преступление там не считают.