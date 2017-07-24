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      У берегов Шри-Ланки военные спасли двух тонувших слонов

      09:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      09:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      64
      0
      #животные\n#море\n#слоны\n#спасение
      Фото: кадр с youtube.com
      64
      0

      Видеокадры спецоперации появились в Интернете.  

      Коломбо. Шри-Ланка. Необычную спасательную операцию провели представители военно-морских сил Шри-Ланки. При помощи веревок и катеров они отбуксировали к берегу двух слонов.  

      По неизвестной причине гиганты заплыли далеко в море. Там их обнаружили военные. К операции привлекалось несколько судов. Водолазы закрепили на слонах веревки, а потом животных катерами отбуксировали на мелководье.  

      Оттуда до берега слоны добрались самостоятельно. Затем, даже не попрощавшись со своими спасителями, звери удалились в джунгли.

      SL NAVY RESCUES TWO MORE JUMBOS IN THE SEAS OFF TRINCOMALEE
      09:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      64
      0
      #животные\n#море\n#слоны\n#спасение

       

       

       

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