У берегов Шри-Ланки военные спасли двух тонувших слонов

Видеокадры спецоперации появились в Интернете.

Коломбо. Шри-Ланка. Необычную спасательную операцию провели представители военно-морских сил Шри-Ланки. При помощи веревок и катеров они отбуксировали к берегу двух слонов.

По неизвестной причине гиганты заплыли далеко в море. Там их обнаружили военные. К операции привлекалось несколько судов. Водолазы закрепили на слонах веревки, а потом животных катерами отбуксировали на мелководье.

Оттуда до берега слоны добрались самостоятельно. Затем, даже не попрощавшись со своими спасителями, звери удалились в джунгли.