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      Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

      23:40, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      23:40, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#музыка\n#смерть
      Фото: Reuters
      168
      0

      Его тело обнаружили примерно в 9:00 утра по местному времени.

      Калифорния. США. 41-летний вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский портал TMZ, его тело обнаружили примерно в 9:00 утра по местному времени в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс.

      Linkin Park - In The End (Live from Red Square)

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      «Вокалист был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью», - пишет «Интерфакс».

      Ранее Беннингтон заявлял, что хотел совершить самоубийство из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

      Музыкант покончил с собой в день рождения своего друга Криса Корнелла, фронтмена Soundgarden и Audioslave, пишет The Telegraph. 

      23:40, 20 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#музыка\n#смерть

       

       

       

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