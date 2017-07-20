Его тело обнаружили примерно в 9:00 утра по местному времени.

Калифорния. США. 41-летний вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский портал TMZ, его тело обнаружили примерно в 9:00 утра по местному времени в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс.

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«Вокалист был женат дважды, у него осталось шестеро детей. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью», - пишет «Интерфакс».

Ранее Беннингтон заявлял, что хотел совершить самоубийство из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Музыкант покончил с собой в день рождения своего друга Криса Корнелла, фронтмена Soundgarden и Audioslave, пишет The Telegraph.