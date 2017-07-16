Мужчина в костюме супермена упал с балкона 10 этажа в США

В доме, в котором произошел инцидент, проживают в основном инвалиды и пожилые люди.

Мемфис. США. Мужчина, одетый в костюм супермена упал с балкона 10 этажа в Мемфисе в штате Теннеси. По сообщениям очевидцев, которые передает Fox News, перед этим он что-то громко кричал.

В доме, который стал местом трагедии, живут в основном пожилые люди и инвалиды. Полиция получила сообщение об инциденте в 10:28 утра. Личность погибшего не разглашается, погиб он прямо на месте происшествия.

По сообщениям очевидцев, которые видел пострадавшего ранее, ничего в этом человеке не казалось странным, он не был пьян, казалось, что был в здравом уме.