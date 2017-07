Восемь человек погибли после обрушения стены на стадионе в Дакаре

Дакар. Сенегал. Восемь человек погибли при обрушении стены на стадионе Демпа Диоп в столице Сенегала Дакаре. Трагическому инциденту предшествовали столкновение фанатов, вмешательство полиции, паника и давка, сообщает Associated Press.

Во время футбольного матча началась драка между фанатами команд ЮС Уакам и Стад де Мбур, которые бились в финале кубка сенегальской лиги. Полиция применила против находившихся на трибуне участников столкновения слезоточивый газ. Началась паника и давка, которая привела к тому, что одна из стен обрушилась. Пострадали 49 человек, 8 – погибли.

Eight people were killed on a stampede at Demba Diop soccer stadium in Senegal's capital Dakar during a match between two local teams on Saturday, the country's sports minister said.