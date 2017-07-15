  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Четыре человека погибли при падении туристического автобуса в Турции

      19:40, 15 июля, 2017
      Новичок
      19:40, 15 июля, 2017
      Новичок
      243
      0
      #ДТП\n#Турция\n#туристы\n#автобус\n#пассажирский автобус\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com
      243
      0

      По предварительным данным, пострадали еще девять.

      Артвин. Турция. В результате падения в обрыв туристического автобуса в Турции погибли 4 человека. По предварительным данным, пострадали еще девять, пишут Известия.ру со ссылкой на CNN Turk. 

      Инцидент произошел в округе Юсуфели. Трое из погибших погибли на месте, еще один скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы, информация о состоянии их здоровья – неизвестна. 

      В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Находились ли среди пассажиров автобуса российские граждане – неизвестно.

       

      19:40, 15 июля, 2017
      Новичок
      243
      0
      #ДТП\n#Турция\n#туристы\n#автобус\n#пассажирский автобус\n#пострадавшие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5077

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      3405
      13:45, 09 июля, 2017

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3087
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3054
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2776
      12:01, 12 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2421

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1674
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1481
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1179
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      893
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1013

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      717
      16:10, 13 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      558
      12:20, 10 июля, 2017

      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      528
      19:03, 11 июля, 2017

      В США чудом предотвратили столкновение 5 самолетов

      524
      13:57, 12 июля, 2017

      Мультимедиа

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      14 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 14 июля 2017

      14 июля, 2017