Четыре человека погибли при падении туристического автобуса в Турции

По предварительным данным, пострадали еще девять.

Артвин. Турция. В результате падения в обрыв туристического автобуса в Турции погибли 4 человека. По предварительным данным, пострадали еще девять, пишут Известия.ру со ссылкой на CNN Turk.

Инцидент произошел в округе Юсуфели. Трое из погибших погибли на месте, еще один скончался в больнице. Пострадавшие госпитализированы, информация о состоянии их здоровья – неизвестна.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Находились ли среди пассажиров автобуса российские граждане – неизвестно.