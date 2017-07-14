74 тысячи человек эвакуируют в Японии из-за ливней

Эвакуация связана с сильными дождями, которые могут вызвать оползни.

Инуяма. Япония. 74-титысячный город в префектуре Айти эвакуируют в связи с сильными ливнями. Местные власти идут на подобный шаг из-за угрозы оползней, вызванных обилием осадков, пишут Известия.ру.

Отмечается, что всего за час в зоне эвакуации выпало до 120 мм осадков, что может повлечь за собой оползни и сели.

Напомним, ранее на острове Кюсю прошли продолжительные ливни, повлекшие за собой повадки и наводнения. В результате стихийных бедствий погибли 30 человек, около 20 считаются пропавшими без вести.