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      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      16:10, 13 июля, 2017
      Новичок
      16:10, 13 июля, 2017
      Новичок
      45
      0
      #отдых\n#Абхазия\n#МИД РФ\n#туристы\n#нападение
      Фото: pixabay.com
      45
      0

      Их личности в интересах следствия не разглашаются.  

      Сухум. Абхазия. Подозреваемые по делу об убийстве российского туриста в Абхазии задержаны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя генпрокурора республики Эшсоу Какалия.
      Количество задержанных, а также их личности пока не разглашаются в интересах следствия.
      Напомним, 11 июля неизвестные в масках с огнестрельным и холодным оружием напали на туристов из Москвы возле поселка Приморский Гудаутского района Абхазии. Один из россиян оказал сопротивление, и получил ножевые ранения, от которых скончался. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
      Власти республики пообещали оказать помощь родственникам погибшего, сделать все возможное для розыска и наказания виновных, а также назначили за информацию о бандитах награду в 1 млн рублей. Расследование взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба.
      В МИД России выразили серьезную озабоченность по поводу случившегося, а посольство России в кавказской республике рекомендовало отдыхающим избегать уединенных мест и не вступать в конфликты с местным населением.
      16:10, 13 июля, 2017
      Новичок
      45
      0
      #отдых\n#Абхазия\n#МИД РФ\n#туристы\n#нападение

       

       

       

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