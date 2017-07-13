В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

Их личности в интересах следствия не разглашаются.

Сухум. Абхазия. Подозреваемые по делу об убийстве российского туриста в Абхазии задержаны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя генпрокурора республики Эшсоу Какалия.

Количество задержанных, а также их личности пока не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, 11 июля неизвестные в масках с огнестрельным и холодным оружием напали на туристов из Москвы возле поселка Приморский Гудаутского района Абхазии. Один из россиян оказал сопротивление, и получил ножевые ранения, от которых скончался. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Власти республики пообещали оказать помощь родственникам погибшего, сделать все возможное для розыска и наказания виновных, а также назначили за информацию о бандитах награду в 1 млн рублей. Расследование взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба.