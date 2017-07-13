В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

Их личности в интересах следствия не разглашаются.
Сухум. Абхазия. Подозреваемые по делу об убийстве российского туриста в Абхазии задержаны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя генпрокурора республики Эшсоу Какалия.
Количество задержанных, а также их личности пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, 11 июля неизвестные в масках с огнестрельным и холодным оружием напали на туристов из Москвы возле поселка Приморский Гудаутского района Абхазии. Один из россиян оказал сопротивление, и получил ножевые ранения, от которых скончался. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Власти республики пообещали оказать помощь родственникам погибшего, сделать все возможное для розыска и наказания виновных, а также назначили за информацию о бандитах награду в 1 млн рублей. Расследование взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба.
В МИД России выразили серьезную озабоченность по поводу случившегося, а посольство России в кавказской республике рекомендовало отдыхающим избегать уединенных мест и не вступать в конфликты с местным населением.