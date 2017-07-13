Более двух тысяч человек эвакуировали из-за пожара на железнодорожном вокзале в Лондоне

В столице Великобритании загорелась одна из платформ вокзала Паддингтон.

Лондон. Великобритания. Более двух тысяч человек эвакуировали из-за пожара на вокзале Паддингтон в Вестминстере. По данным полиции, загорелась одна из платформ железнодорожного узла, пишет Life.ru.

London Fire Brigade on Twitter Благодаря действиям полиции пассажиры и посетители вокзала были экстренно эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал, однако отправления всех поездов с вокзала отменены.

В настоящее время пожарная служба британской столицы устранила возгорание. Когда станция возобновит работу - неизвестно.

Patrick Jackson on Twitter

Напомним, вокзал Паддингтон в Лондоне является крупнейшим железнодорожным узлом страны. Из него отправляются поезда в Бат, Бристоль, Уэльс, а также к аэропорту Хитроу. Общественности вокзал известен благодаря творчеству английского писателя Майкла Бонда, который написал книги о приключениях медвежонка Паддингтона.