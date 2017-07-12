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      В США чудом предотвратили столкновение 5 самолетов

      13:57, 12 июля, 2017
      Новичок
      13:57, 12 июля, 2017
      Новичок
      108
      0
      #США\n#аэропорт\n#самолёты\n#гражданская авиация\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      108
      0

      Катастрофа могла стать крупнейшей в истории авиации.  

      Сан-Франциско. США. Внимательность диспетчера позволила избежать авиакатастрофы в Соединенных Штатах Америки. Как пишет Лента.ру со ссылкой на CBC News, она могла стать крупнейшей в истории гражданской авиации.  

      Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско 7 июля, но известно о нем стало только сейчас. При заходе на посадку пилот лайнера направил самолет не на взлетную полосу, а на дорожку для руления. Там находились 4 других воздушных судна.  

      Диспетчер аэропорта заметил грозящую опасность, и дал команду пилоту уйти на второй круг. Летчик выполнил это указание, после чего благополучно приземлил лайнер.  

      Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines Росс Эймер в связи с этим заявил, что если бы не своевременная реакция сотрудника аэропорта, данная катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.

      13:57, 12 июля, 2017
      Новичок
      108
      0
      #США\n#аэропорт\n#самолёты\n#гражданская авиация\n#происшествие

       

       

       

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