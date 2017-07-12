В США чудом предотвратили столкновение 5 самолетов

Катастрофа могла стать крупнейшей в истории авиации.

Сан-Франциско. США. Внимательность диспетчера позволила избежать авиакатастрофы в Соединенных Штатах Америки. Как пишет Лента.ру со ссылкой на CBC News, она могла стать крупнейшей в истории гражданской авиации.

Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско 7 июля, но известно о нем стало только сейчас. При заходе на посадку пилот лайнера направил самолет не на взлетную полосу, а на дорожку для руления. Там находились 4 других воздушных судна.

Диспетчер аэропорта заметил грозящую опасность, и дал команду пилоту уйти на второй круг. Летчик выполнил это указание, после чего благополучно приземлил лайнер.

Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines Росс Эймер в связи с этим заявил, что если бы не своевременная реакция сотрудника аэропорта, данная катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.