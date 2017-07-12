Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

В связи с трагедией Президент республики Рауль Хаджимба отменил свой визит в Адыгею

Сухум. Абхазия. В результате нападения вооруженных людей российский турист погиб в Гудаутском районе Абхазии. В связи с трагедией Президент республики Рауль Хаджимба отменил официальный визит в Адыгею и выехал на место происшествия, сообщили в пресс-службы главы государства.

По предварительным данным, инцидент произошел на берегу реки, когда злоумышленники напали на группу туристов из Москвы. Вооруженные неидентифицированным огнестрельным оружием и ножом двое неизвестных похитили семь человек. Оказавший сопротивление россиянин получил ножевые ранения в грудь и позже скончался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов освободили похищенных, однако установить личность нападавших не удалось. Генеральная прокуратура республики Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Президент республики Рауль Хаджимба поставил расследование преступления под личный контроль.