Автобус с туристами перевернулся в Таиланде

В результате инцидента два человека погибли, более 20 пострадали.

Патонг. Таиланд. Автобус с туристами из Китая перевернулся на острове Пхукет. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, более 20 пострадали, пишут Известия.ру.

По информации СМИ, водитель автобуса не смог справится с управлением и перевернулся на одной из городских улиц, задев опоры ЛЭП и несколько домов. Всего в салоне находилось 36 человек. В результате аварии погибли десятилетний ребенок и его отец.

В настоящее время семь пострадавших находятся в больнице с серьезными травмами. Информация о состоянии их здоровья неизвестна. Местная полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.