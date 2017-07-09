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      В американском штате Виргиния арестовали 23 человека на акции Ку-Клукс-Клана

      15:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #США\n#акция\n#полиция\n#происшествие
      Фото: Reuters
      77
      0

      Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников и противников сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.

      Виргиния. США. В американском штате Виргиния арестовали 23 человека на акции Ку-Клукс-Клана. Как сообщает «Интерфакс», полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников и противников сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли.

      Роберт Эдвард Ли был одним из самых известных командующих в армии Конфедерации, однако власти Шарлотсвилла решили демонтировать памятник. Против города было подано несколько исков, и в мае этого года суд приостановил решение о сносе.

      Тем не менее, десятки людей вышли на согласованную акцию протеста, настаивая на том, что генерал Ли является частью истории американского Юга. На улицы также вышли их противники - их и сторонников Ку-Клукс-Клана разделяли металлические заграждения и кордоны полиции.

      Когда участники акции начали расходиться и направились к своим машинам, за ними последовала большая группа их противников. Начались небольшие стычки, полиции пришлось вмешаться. Правоохранительные органы сообщают, что в толпе кто-то распылил перцовый спрей. В свою очередь полиция, пытаясь разогнать людей, которые отказывались разойтись, применила слезоточивый газ.

      15:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #США\n#акция\n#полиция\n#происшествие

       

       

       

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