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      В Германии антиглобалисты продолжили акцию протеста после окончания саммита G20

      10:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
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      #политика\n#Германия\n#полиция\n#беспорядки
      Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski
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      Протесты продолжаются уже третьи сутки.

      Гамбург. В Германии антиглобалисты продолжили акцию протеста после окончания саммита G20. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на газету Welt, массовые беспорядки продолжаются уже третьи сутки.

      «Группы демонстрантов забросали бутылками, камнями и петардами жилые дома, в ряде районов города сгорели несколько полицейских автомобилей. Кроме того, бунтовщики построили несколько баррикад. Стражи порядка применили в ответ водометы и слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы», - говорится в сообщении.

      Ранее полиция запросила подкрепление из других регионов Германии. Позднее стражи порядка признали, что недооценили серьезность угрозы, исходящей от протестующих.

      10:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      20
      0
      #политика\n#Германия\n#полиция\n#беспорядки

       

       

       

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