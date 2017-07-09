Протесты продолжаются уже третьи сутки.

Гамбург. В Германии антиглобалисты продолжили акцию протеста после окончания саммита G20. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на газету Welt, массовые беспорядки продолжаются уже третьи сутки.

«Группы демонстрантов забросали бутылками, камнями и петардами жилые дома, в ряде районов города сгорели несколько полицейских автомобилей. Кроме того, бунтовщики построили несколько баррикад. Стражи порядка применили в ответ водометы и слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы», - говорится в сообщении.

Ранее полиция запросила подкрепление из других регионов Германии. Позднее стражи порядка признали, что недооценили серьезность угрозы, исходящей от протестующих.