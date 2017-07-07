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      Возле дома правительства в центре Луганска прогремели два взрыва

      19:06, 07 июля, 2017
      Новичок
      19:06, 07 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #война\n#теракт\n#взрывы\n#ЛНР\n#Донбасс
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      Есть погибшие и раненые, сообщили в Народной милиции ЛНР.  

      Луганск. ЛНР. Два взрывных устройства были приведены в действие с интервалом в полтора часа в центре Луганска. Как пишет «Интерфакс», обе бомбы сдетонировали в районе площади Героев Великой Отечественной войны, неподалеку от дома правительства Луганской народной республики.  

      Первый взрыв прогремел в 15:30. Пострадали 5 человек, в том числе мирные жители, погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, сообщили агентству в Народной милиции ЛНР. Представитель силовых структур республики Андрей Марочко уточнил, что, по предварительным данным, взорвался автомобиль, в который было заложено самодельное взрывное устройство.  

      Примерно в 17:00 прогремел второй взрыв, в районе той же площади. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

      19:06, 07 июля, 2017
      Новичок
      131
      0
      #война\n#теракт\n#взрывы\n#ЛНР\n#Донбасс

       

       

       

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