Возле дома правительства в центре Луганска прогремели два взрыва

Есть погибшие и раненые, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Луганск. ЛНР. Два взрывных устройства были приведены в действие с интервалом в полтора часа в центре Луганска. Как пишет «Интерфакс», обе бомбы сдетонировали в районе площади Героев Великой Отечественной войны, неподалеку от дома правительства Луганской народной республики.

Первый взрыв прогремел в 15:30. Пострадали 5 человек, в том числе мирные жители, погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, сообщили агентству в Народной милиции ЛНР. Представитель силовых структур республики Андрей Марочко уточнил, что, по предварительным данным, взорвался автомобиль, в который было заложено самодельное взрывное устройство.

Примерно в 17:00 прогремел второй взрыв, в районе той же площади. Информация о пострадавших и погибших уточняется.