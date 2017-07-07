В самолете рейса Сиэтл – Пекин пассажир ранил трех человек

Нападавший пытался проникнуть в кабину пилотов.

Сиэтл. США. Один из пассажиров рейса Сиэтл – Пекин попытался проникнуть в кабину пилотов, ранив трех человек. Пострадавшие получили травмы, о характере которых пока не сообщается, пишет телеканал Мир 24 со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел на борту Boeing-а 767 авиакомпании Delta Аir Lines вскоре после взлета. Нападавший пытался проникнуть в кабину пилотов, но ему помешали три человека. В конечном итоге командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Сиэтла, где злоумышленника передали полиции.

В настоящее время пострадавшие два пассажира и член экипажа проходят медицинское обследование, о характере полученных трав пока не сообщается. Местная полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.